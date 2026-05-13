Hantanavirus il Ministro Burioni | Tutto sotto controllo ma ne sappiamo poco

Da 361magazine.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha comunicato che al momento in Italia ci sono sei casi di infezione da Hantanavirus. Il Ministro Burioni ha dichiarato che la situazione è sotto controllo, sebbene le conoscenze sulla malattia siano limitate. Le autorità sanitarie continuano a monitorare attentamente la diffusione del virus nel Paese. Nessun dettaglio è stato reso noto sui soggetti coinvolti o sulle eventuali misure adottate.

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Hantanavirus sotto controllo in Italia. A confermarlo è anche il Ministero della Salute che sta monitorando i sei casi nel Paese. Il Ministro Roberto Burioni ha infatti dichiarato a Che Tempo che fa: “Rischio basso per ora, ma restano molti punti oscuri”. A Messina test in corso tengono in osservazione una turista argentina ricoverata. Arrivata in Italia il 30 aprile con un volo da Buenos Aires a Roma, è stata ricoverata per una polmonite e sottoposta al test per l’hantavirus. Il campione è stato prelevato dai Nas e inviato all’Istituto Spallanzani di Roma, dove verrà analizzato insieme a quello del 25enne calabrese già in isolamento precauzionale.🔗 Leggi su 361magazine.com

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