Hantanavirus il Ministro Burioni | Tutto sotto controllo ma ne sappiamo poco

Il Ministero della Salute ha comunicato che al momento in Italia ci sono sei casi di infezione da Hantanavirus. Il Ministro Burioni ha dichiarato che la situazione è sotto controllo, sebbene le conoscenze sulla malattia siano limitate. Le autorità sanitarie continuano a monitorare attentamente la diffusione del virus nel Paese. Nessun dettaglio è stato reso noto sui soggetti coinvolti o sulle eventuali misure adottate.

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Hantanavirus sotto controllo in Italia. A confermarlo è anche il Ministero della Salute che sta monitorando i sei casi nel Paese. Il Ministro Roberto Burioni ha infatti dichiarato a Che Tempo che fa: “Rischio basso per ora, ma restano molti punti oscuri”. A Messina test in corso tengono in osservazione una turista argentina ricoverata. Arrivata in Italia il 30 aprile con un volo da Buenos Aires a Roma, è stata ricoverata per una polmonite e sottoposta al test per l’hantavirus. Il campione è stato prelevato dai Nas e inviato all’Istituto Spallanzani di Roma, dove verrà analizzato insieme a quello del 25enne calabrese già in isolamento precauzionale.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Hantanavirus, il Ministro Burioni: “Tutto sotto controllo ma ne sappiamo poco” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Hantavirus, Burioni: “Non è contagioso ma sappiamo poco” Epatite A, il punto sui contagi: "Situazione sotto controllo". Cosa sappiamoSalgono ufficialmente a 25 i casi di Epatite A registrati in provincia di Latina dalla Asl.