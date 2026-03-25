Secondo un dirigente della Uoc Malattie infettive di un ospedale di Latina, la situazione riguardante i contagi di epatite A è sotto controllo e al momento non si registra un aumento rapido dei casi. La dichiarazione è stata rilasciata all'Adnkronos Salute, confermando che non si stanno verificando focolai o escalation significative della malattia.

Salgono ufficialmente a 25 i casi di Epatite A registrati in provincia di Latina dalla Asl. Sei i pazienti ricoverati, che avevano i sintomi classici della patologia. Parla l'infettivologo del Goretti Cosmo Del Borgo, intervistato dall'Adnkronos Salute La situazione è sotto controllo e non c'è al momento un andamento esponenziale. Lo dichiara all'Adnkronos Salute Cosmo Del Borgo, dirigente della Uoc Malattie infettive dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Proprio in questi giorni la Asl pontina ha registrato infatti un aumento dei casi del virus Hav, epatite A, arrivando a contare 24 contagi distribuiti nelle città di Aprilia, Fondi, Formia, Latina, Sabaudia, Sermoneta, Campodimele, Priverno, Lenola e Terracina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Epatite A, il punto sui contagi: "Situazione sotto controllo". Cosa sappiamo

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