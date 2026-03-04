Formazione nella Difesa | dai licei alle accademie militari le opportunità per i talenti più giovani

Dopo aver concluso con successo il secondo anno dei licei classico e scientifico, gli studenti possono iscriversi ai licei militari situati a Napoli, Milano, Venezia e Firenze. Queste scuole offrono un percorso che permette ai giovani di continuare gli studi e di accedere a un’educazione orientata alla difesa. Le iscrizioni sono aperte per chi desidera proseguire il percorso formativo in queste istituzioni.

La formazione nella Difesa inizia presto. Le ragazze e i ragazzi che hanno concluso con esito positivo il secondo anno dei licei classico e scientifico possono proseguire il triennio di studi presso i licei militari (Nunziatella a Napoli, Teuliè a Milano, Morosini a Venezia e Douhet a Firenze). Una volta ottenuto il diploma, possono iscriversi ai corsi universitari o fare domanda per le accademie militari. Modena (Esercito Italiano e Arma dei Carabinieri), Livorno (Marina Militare), Pozzuoli (Aeronautica Militare) e Bergamo (Guardia di Finanza) formano gli ufficiali. Infine, le scuole sottufficiali (Viterbo per Esercito e Aeronautica, Taranto e La Maddalena per la Marina) e, a livello universitario, il Casd. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

