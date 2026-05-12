Rod Stewart elogia re Carlo | Hai rimesso quel ratbag di Trump al suo posto – Il video
Durante un incontro con il re, il cantante Rod Stewart ha commentato positivamente alcune decisioni prese dal monarca, facendo riferimento in modo particolare alla gestione di alcuni eventi politici recenti. Il cantante ha usato espressioni colloquiali per descrivere un ex presidente degli Stati Uniti, definendolo un “ratbag”, e ha affermato che il re ha rimesso quella persona “al suo posto”. Il video dell'incontro ha suscitato attenzione sui social e sui media.
La leggenda del rock Rod Stewart ha criticato Donald Trump durante un incontro con Re Carlo. Durante un evento a Londra per celebrare il 50° anniversario dell’organizzazione benefica The King’s Trust, si è rivolto al monarca dicendo: «Permettimi di dire, complimenti per quello che hai fatto in America. Sei stato superbo. Assolutamente superbo. Hai rimesso al suo posto quel piccolo birbante». Lo ha fatto usando la parola « ratbag », come testimoniano alcuni video in rete. Rod Stewart congratulates King Charles for putting 'ratbag' Trump ‘in his place’ pic.twitter.comqrz6ZMgCps — The Independent (@Independent) May 12, 2026 Cosa vuol dire ratbag.🔗 Leggi su Open.online
Notizie correlate
Trump, la battuta di Rod Stewart a Re Carlo diventa virale: “Ha messo a posto quell’idiota”Siparietto inatteso al Royal Albert Hall di Londra durante le celebrazioni per il 50esimo anniversario del The King’s Trust.
Jon Stewart e l’intervista ai quattro Donald Trump diversi sulla guerra in Iran – Il videoIl comico Jon Stewart, durante l’ultima puntata del suo The Daily Show, ha messo insieme quattro diversi (ma autentici) Donald Trump per spiegare la...