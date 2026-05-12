Rod Stewart elogia re Carlo | Hai rimesso quel ratbag di Trump al suo posto – Il video

Durante un incontro con il re, il cantante Rod Stewart ha commentato positivamente alcune decisioni prese dal monarca, facendo riferimento in modo particolare alla gestione di alcuni eventi politici recenti. Il cantante ha usato espressioni colloquiali per descrivere un ex presidente degli Stati Uniti, definendolo un “ratbag”, e ha affermato che il re ha rimesso quella persona “al suo posto”. Il video dell'incontro ha suscitato attenzione sui social e sui media.

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