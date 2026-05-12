Durante le celebrazioni per il 50° anniversario del The King’s Trust al Royal Albert Hall di Londra, un commento di Rod Stewart rivolto a Re Carlo è diventato virale. L’artista ha detto: “Ha messo a posto quell’idiota”. Il siparietto inatteso ha attirato l’attenzione sui social, dove il video ha rapidamente diffuso la frase. L’evento ha visto la partecipazione di molte personalità, ma questa battuta ha catturato i riflettori.

Siparietto inatteso al Royal Albert Hall di Londra durante le celebrazioni per il 50esimo anniversario del The King’s Trust. Protagonisti Rod Stewart e Re Carlo III, con il cantante che si è lasciato andare a un commento piuttosto diretto sul recente viaggio del sovrano negli Stati Uniti e del suo incontro con il presidente Donald Trump. Mentre il Re salutava gli ospiti presenti all’evento, Stewart si è congratulato per la visita di Stato americana: “ Posso dirlo? È stato fantastico in America. Davvero magnifico ”. Poi la frase che ha attirato l’attenzione dei presenti: “ Ha rimesso quel piccolo idiota al suo posto ”. Il riferimento, ovviamente sarebbe stato a Donald Trump, che ha ospitato Carlo e Camilla durante la recente visita ufficiale negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Trump, la battuta di Rod Stewart a Re Carlo diventa virale: “Ha messo a posto quell’idiota”

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