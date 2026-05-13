Hai l’alito pesante | lite tra studenti in via Sicilia interviene la polizia

Nella mattinata di ieri, martedì 12 maggio, in via Sicilia, nei pressi di un istituto scolastico, due studenti sono venuti alle mani dopo una discussione. La lite, iniziata tra i banchi, è degenerata in una breve colluttazione che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia è intervenuta sul posto per calmare la situazione e riportare la calma tra i coinvolti.

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