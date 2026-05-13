Hai l’alito pesante | lite tra studenti in via Sicilia interviene la polizia
Nella mattinata di ieri, martedì 12 maggio, in via Sicilia, nei pressi di un istituto scolastico, due studenti sono venuti alle mani dopo una discussione. La lite, iniziata tra i banchi, è degenerata in una breve colluttazione che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia è intervenuta sul posto per calmare la situazione e riportare la calma tra i coinvolti.
Momenti di tensione nella mattinata di ieri, martedì 12 maggio, in via Sicilia. Nei pressi dell’Ipsia, due studenti sono stati protagonisti di una lite degenerata in una breve colluttazione. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’episodio ci sarebbero motivi futili: uno dei due ragazzi.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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