Hacker derubati dall’AI | il caso Jerry’s Store e le 350.000 carte di credito perse

Su una piattaforma nascosta nel dark web dedicata alla compravendita di carte di credito rubate, chiamata Jerry’s Store, sono state perse circa 350.000 carte di credito. La piattaforma, specializzata in questo traffico illecito, ha subito un attacco informatico che ha portato alla perdita di questi dati. L’incidente si inserisce in un quadro di attività illegale che coinvolge il mercato sotterraneo di dati finanziari.

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