Hacker derubati dall’AI | il caso Jerry’s Store e le 350.000 carte di credito perse

Da open.online 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su una piattaforma nascosta nel dark web dedicata alla compravendita di carte di credito rubate, chiamata Jerry’s Store, sono state perse circa 350.000 carte di credito. La piattaforma, specializzata in questo traffico illecito, ha subito un attacco informatico che ha portato alla perdita di questi dati. L’incidente si inserisce in un quadro di attività illegale che coinvolge il mercato sotterraneo di dati finanziari.

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Sul dark web c’è una piattaforma specializzata nella compravendita di carte di credito rubate, chiamata Jerry’s Store, che ne ha appena perse quasi 350.000 perché si è affidata all’intelligenza artificiale per gestire il suo database. Una carta di credito rubata si vende in rete tra i 10 e i 14 dollari, questo vuol dire che le perdite sofferte dal sito illegale si aggirano intorno ai 4-5 milioni. A preoccupare gli esperti di cybersicurezza, però, non è stata la svista in stile “chi la fa l’aspetti” dei criminali, ma il fatto che l’intelligenza artificiale ha realizzato un’infrastruttura per un’attività evidentemente illegale senza battere ciglio.🔗 Leggi su Open.online

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