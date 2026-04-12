Deruba un corriere durante le consegne | fermato con le carte di credito in mano

Durante una consegna, un uomo di 60 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato fermato con le carte di credito in mano dopo aver rubato il portafoglio da un furgone. La rapina è durata pochi secondi, ma la fuga dell’uomo si è conclusa poco dopo, a breve distanza dal luogo del fatto. Le forze dell’ordine lo hanno intercettato davanti a una rivendita.

Pochi istanti, il tempo di una consegna, e il portafoglio era già sparito dal cruscotto del furgone. Ma la fuga di un 60enne, un senza fissa dimora originario di Anzio e già noto alle forze dell'ordine, è durata lo spazio di poche centinaia di metri, finendo davanti al bancone di una rivendita di.🔗 Leggi su Romatoday.it Roma: deruba fattorino durante consegna e fa spesa con sua carta credito, arrestato ad AlbanoUn furto ad Albano Laziale si è concluso con l'arresto di un uomo che ha usato una carta di credito rubata per fare acquisti. Infermiera derubata in ospedale, un’intera famiglia fa spese con le sue carte di creditoPadre, madre e figlio incastrati dalle telecamere dei negozi dopo indagini della polizia.