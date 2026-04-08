L’attrice italiana ha dichiarato di aver perso le carte relative al suo divorzio, sostenendo che siano scomparse nei fossi di Livorno e che ora si trovino in mare. La sua testimonianza è stata rilasciata durante un’intervista pubblica, in cui ha parlato della vicenda personale in modo diretto e senza filtri. La scomparsa dei documenti ha suscitato attenzione nei media e tra il pubblico.

Roma, 8 aprile 2026 – “Le carte del mio divorzio? Non si trovano. Saranno sparite nei fossi di Livorno e da qui adesso saranno in mare. Vorrei risposarmi ma ci sono dei problemi burocratici”. Lo dice Micaela Ramazzotti in una pepata intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai Due. Nella nuova stagione dello show, nel quale personalità pubbliche si raccontano a 360 gradi, la prima puntata è stata dedicata anche all’attrice, a lungo legata sentimentalmente con il regista livornese Paolo Virzì. Un amore poi finito in maniera burrascosa, con la separazione e una lite tra i due, finita su tutti i giornali, avvenuta a Roma in un locale pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Micaela Ramazzotti: “Le carte del divorzio? Perse nei fossi di Livorno”. Belve e l’intervista pungente

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