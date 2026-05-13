Ha un incidente fa l’etilometro e risulta ubriaco ma un perito mette in dubbio lo strumento | Afa e umidità alterano i risultati
Un uomo di 48 anni coinvolto in un incidente a Castelferretti nel 2022 si è sottoposto all’etilometro, risultando positivo all’alcol. Tuttavia, durante il processo per guida in stato di ebbrezza, la difesa ha sollevato dubbi sull’affidabilità dello strumento, sostenendo che fattori come afa e umidità potevano aver alterato i risultati. La discussione si concentra sull’accuratezza dei test effettuati dai carabinieri in quella circostanza.
ANCONA – Il nodo è l’etilometro. Al processo per guida in stato di ebbrezza a carico di un 48enne di Montemarciano, la difesa mette in discussione l’affidabilità del test effettuato dai carabinieri dopo l’incidente del 28 agosto 2022 a Castelferretti. Ieri mattina, in tribunale, davanti alla.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Si parla di: Ha un incidente, fa l’etilometro e risulta ubriaco ma un perito mette in dubbio lo strumento: Afa e umidità alterano i risultati; L’etilometro e l’umidità. Guida in stato d’ebbrezza: Strumento inattendibile.
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