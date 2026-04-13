Posizione TARI risulta irregolare ma il Comune mette in guardia

Numerosi cittadini stanno ricevendo messaggi di testo che segnalano un’irregolarità nella posizione TARI, invitandoli a contattare un numero di telefono specifico per evitare conseguenze. Il Comune ha avvertito che si tratta di una truffa di tipo smishing, che sfrutta messaggi di testo e sistemi di messaggistica per ingannare le persone. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulla reale situazione delle posizioni TARI.

Messaggi truffa quelli che stanno arrivando a diversi cittadini: "La posizione TARI risulta irregolare, è richiesto un suo tempestivo contatto al 89349413 per evitare aggravamenti”Si tratta di una tecnica di smishing - forma di truffa che utilizza messaggi di testo e sistemi di messaggistica per.🔗 Leggi su Bolognatoday.it La posizione Tari risulta irregolare, ma è una truffa: come riconoscerlaLe prime segnalazioni in Emilia, poi in Toscana e in Veneto, ma si teme che il messaggio possa fare breccia in breve tempo sui telefoni di tutta... «La posizione Tari risulta irregolare»: ma è una truffa, attenzione all'smsIl Comune di Piacenza e la società di riscossione Ica informano i cittadini che eventuali messaggi telefonici con l’invito a contattare numeri a...