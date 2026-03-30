Casalbuttano si mette ubriaco al volante e provoca un incidente | denunciato un 65enne

Un uomo di 65 anni è stato denunciato dopo aver causato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza. L’incidente è avvenuto nel territorio di Casalbuttano, e successivamente all’accaduto, le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche sul livello di alcol nel sangue dell’uomo. Non ci sono altre persone o veicoli coinvolti, né feriti segnalati.

Casalbuttano (Cremona), 30 marzo 2026 – Ubriaco al volante provoca un incidente e si becca la denuncia. Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, nel comune Casalbuttano ed U niti si è verificato l’incidente che ha visto coinvolte due vetture. Un'auto condotta da un uomo di 65 anni e un secondo veicolo guidato da un ragazzo. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il 65enne, mentre era intento a effettuare una manovra di sorpasso, è andato a collidere contro l'altra auto, che viaggiava nel medesimo senso di marcia. L'impatto, fortunatamente, non ha avuto conseguenze fisiche per le persone coinvolte, tenuto conto che entrambi i conducenti ne sono usciti completamente incolumi e non si è registrato alcun ferito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casalbuttano, si mette ubriaco al volante e provoca un incidente: denunciato un 65enne Articoli correlati Rivolta d'Adda, ubriaco al volante provoca un incidente: denunciato 29enne milaneseRivolta d’Adda (Cremona), 23 gennaio 2026 - E’ salato il conto dell’ultimo dell’anno per un 29enne milanese, che all'alba del primo gennaio, con un... Leggi anche: Si mette alla guida ubriaco e provoca un incidente, denunciato