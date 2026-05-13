Gusto e tradizione | a Caggiano arriva la Festa del Carciofo Bianco

Da salernotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, la frazione Mattina di Caggiano accoglie la prima edizione della Festa del Carciofo Bianco, che si svolge in piazzetta San Feliciano a partire dalle ore 20:00. L’evento si concentra sulla valorizzazione del prodotto locale e si svolge nel centro del paese, coinvolgendo la comunità e offrendo un’occasione per scoprire le tradizioni gastronomiche della zona.

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Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, a partire dalle ore 20:00, la Piazzetta San Feliciano nella frazione Mattina di Caggiano ospita la prima edizione della Festa del Carciofo Bianco. L'iniziativa, promossa dalla Pro Loco locale, porta in piazza la tradizione agricola e le specialità culinarie.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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