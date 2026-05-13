GUIDA TV 13 MAGGIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Ecco la guida tv per la sera del 13 maggio 2026, con programmi e spettacoli trasmessi da Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. Tra film, serie e approfondimenti, si può scegliere cosa seguire durante la serata. Inoltre, è aperto il concorso per indovinare gli ascolti serali dei principali programmi trasmessi. La guida fornisce tutte le informazioni sui programmi in onda e sugli eventi televisivi in programma.
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:45 23:10 Succede Anche nelle Migliori Famiglie Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:20 23:45 Mare Fuori 6 1ªTv Vite Sulla Linea di Confine Serie Tv Doc. Rai3 21:15 00:00 Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 01:00 Realpolitik La Figlia Scomparsa Talk Show Film Canale 5 21:00 23:05 Lazio-Inter Coppa Italia Live Calcio Talk Show Italia 1 21:30 23:30 Il Richiamo della Foresta The Prestige Film Film La7 21:15 23:35 Una Giornata Particolare R Le Donne...🔗 Leggi su Bubinoblog
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