GUIDA TV 13 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida tv per la serata del 13 aprile 2026, con programmi e trasmissioni in onda su Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre emittenti. La selezione include diversi generi, dai film alle fiction, passando per talk show e approfondimenti. La programmazione si concentra su eventi e spettacoli trasmessi in prima serata, offrendo un’ampia scelta agli spettatori. Chi desidera partecipare può giocare al totoshare e provare a indovinare gli ascolti serali.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 La Buona Stella new XXI Secolo Serie Tv Inchieste Rai2 21:20 23:45 The Floor: Ne Rimarrà Uno Solo Il Processo al 90° Game Show Talk Show Rai3 21:20 00:00 Lo Stato delle Cose ultima puntata Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:35 01:00 Quarta Repubblica Il Lato Positivo Talk Show Film Canale 5 21:55 00:10 I Cesaroni: Il Ritorno new Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:30 23:25 The Transporter Legacy Law & Order: I Due Volti della Giustizia Film Serie Tv La7 21:15 23:00 La Torre di Babele Album Race: Il Colore della Vittoria Doc.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GUIDA TV 13 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI GUIDA TV 13 FEBBRAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... GUIDA TV 13 MARZO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma...