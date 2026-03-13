GUIDA TV 13 MARZO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida tv per la sera del 13 marzo 2026. La programmazione include show, serie e film trasmessi da Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre emittenti. La serata propone diverse opzioni per gli spettatori, con programmi che variano tra intrattenimento, informazione e produzioni straniere. Chi vuole giocare al totoshare può tentare di indovinare gli ascolti serali delle principali trasmissioni.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:20 The Voice Generations Tv7 Talent Show Rubrica Rai2 21:20 23:35 Delitti in Paradiso + Oltre il Paradiso 1ªTv Mudù. Quante Risate new Serie Tv Satira Rai3 21:25 23:30 La Pelle del Mondo Referendum 2026 Doc. Talk Show Rete 4 21:35 01:00 Quarto Grado Made in Italy R Inchieste Serie Tv Canale 5 21:55 01:45 Io Sono Farah finale di stagione Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:30 00:25 Aquaman Hulk Film Film La7 21:15 01:00 Propaganda Live TgLa7 Satira Notiziario Tv8 21:35 00:30 Masterchef Italia 1ªTv Masterchef Italia R Talent Show Talent Show Nove 21:30 23:20 Fratelli di Crozza Che Tempo Che Fa: Bis Satira Talk Show N. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GUIDA TV 13 MARZO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI Articoli correlati GUIDA TV 13 GENNAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... GUIDA TV 13 FEBBRAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... Tutti gli aggiornamenti su GUIDA TV 13 MARZO 2026 GIOCA AL... Temi più discussi: Programmi TV 13 marzo 2026: cosa vedere stasera; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 12 Marzo, in prima serata; Inter-Roma a Pasqua, Napoli-Milan e la Juve a Pasquetta. I programmi TV di oggi 13 marzo 2026: talent, soap e filmGuida ai programmi TV del 13 marzo 2026: The Voice Generations su Rai 1, Io sono Farah su Canale 5, Gli spietati su Iris ... lopinionista.it Sport in tv oggi (venerdì 13 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, venerdì 13 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it «Sappiamo che la nuova, cosiddetta, non più così suprema Guida è ferita e probabilmente sfigurata». Lo ha affermato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth, si legge su Sky News, ha definito la dichiarazione diffusa da Mojtaba Khamenei «deb - facebook.com facebook Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei da Guida Suprema dell'Iran è stato letto da una presentatrice della tv statale. Nel testo il figlio di Ali Khamenei giura vendetta per il sangue "dei martiri", tra cui i bambini uccisi nel bombardamento della scuola di Minab. x.com