Guida pericolosa in stato di ebbrezza a Parma auto fermata dopo inseguimento rocambolesco | l' epilogo

A Parma, tre giovani sono stati fermati dopo un inseguimento che ha coinvolto un'auto che cercava di sfuggire alla polizia. Durante il controllo, gli agenti hanno accertato che uno di loro era alla guida in stato di ebbrezza, senza aver mai conseguito la patente. Il veicolo è stato sequestrato e i giovani sono stati accompagnati in commissariato. L'episodio si è concluso con gli arresti e i rilievi di rito.

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Tre soggetti fermati e un veicolo sequestrato, questo il bilancio di un inseguimento notturno avvenuto a Parma. I fatti si sono svolti nella notte di sabato 9 maggio, quando una pattuglia della Polizia di Stato ha intercettato un’auto sospetta in viale Trento, nell’ambito di un servizio di controllo rafforzato in zona viale Bottego. L’auto, guidata da un giovane italiano di 20 anni con precedenti, è stata bloccata dopo una fuga pericolosa. Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e altre violazioni, mentre il proprietario del veicolo, un cittadino ucraino di 30 anni, è stato sanzionato per incauto affidamento del mezzo. Auto sospetta per le vie di Parma Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 4.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Guida pericolosa in stato di ebbrezza a Parma, auto fermata dopo inseguimento rocambolesco: l'epilogo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tiger Woods arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo l'incidente in auto a Jupiter Island in FloridaTiger Woods è stato arrestato venerdì 27 marzo con l’accusa di guida in stato di alterazione, dopo essersi ribaltato mentre era alla guida della sua... Tiger Woods si ribalta con l'auto. Arrestato per guida in stato di ebbrezzaIl campione di golf Tiger Woods è rimasto coinvolto in un incidente stradale con ribaltamento a Jupiter Island, in Florida ed in seguito arrestato... Temi più discussi: Britney Spears evita il carcere: colpevole di guida spericolata; Ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e anche guida pericolosa (di un'auto rubata): arrestato 24enne; Paura sulla SS12, autista guida il camion a zig-zag: registrava un tasso alcolemico 6 volte oltre il limite; Nuovi guai per Justin Bieber. 25m Guida pericolosa, sono stufo di me stesso. reddit In mezz'ora (@Inmezzorarai) / Posts / X x.com Guida pericolosa in stato di ebbrezza a Parma, auto fermata dopo inseguimento rocambolesco: l'epilogoStando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 4.30 del mattino, durante un servizio di controllo intensificato nella zona di viale ... virgilio.it Castellammare - Più controlli e pattuglie contro movida selvaggia e guida in stato di ebbrezzaLa giunta approva il progetto sicurezza 2026: in strada più agenti della Polizia Municipale nei weekend e nelle ore notturne. Stanziati 75mila euro dai proventi delle multe del Codice della Strada. stabiachannel.it