Il campione di golf Tiger Woods è stato coinvolto in un incidente stradale a Jupiter Island, in Florida, che ha causato il ribaltamento della sua auto. Dopo l’incidente, è stato sottoposto a fermo e arrestato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. La polizia ha confermato i fatti senza fornire ulteriori dettagli.

Il campione di golf Tiger Woods è rimasto coinvolto in un incidente stradale con ribaltamento a Jupiter Island, in Florida ed in seguito arrestato per guida in stato d’ebbrezza. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi venerdì 27 marzo, poco dopo le 14.00, nei pressi di Beach Road, nella stessa zona in cui risiede. Le autorità locali hanno confermato che si è trattato di uno scontro tra due veicoli. Al momento non sono stati diffusi dettagli precisi sulle condizioni del golfista, mentre si sa che una persona coinvolta è in condizioni stabili e un’altra ha rifiutato il ricovero in ospedale. Le indagini al momento sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tiger Woods si ribalta con l'auto. Arrestato per guida in stato di ebbrezza

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