La Space Force ha annunciato di aver accelerato lo sviluppo di uno scudo spaziale progettato per contrastare i missili ipersonici. Questi vettori, noti per la loro velocità elevata e capacità di manovra durante il volo, rappresentano una sfida crescente per i sistemi di difesa esistenti. La nuova iniziativa mira a migliorare le capacità di intercettazione e protezione contro queste minacce avanzate.

I missili ipersonici stanno cambiando gli equilibri della difesa militare globale. La loro velocità estrema e la capacità di manovrare durante il volo rendono molto più difficile intercettarli rispetto ai missili tradizionali. Proprio per questo anche i Paesi tecnologicamente più avanzati stanno cercando nuove soluzioni per difendersi. Se negli ultimi anni l’attenzione era concentrata soprattutto sullo sviluppo di queste armi, oggi la sfida principale riguarda la capacità di individuarle e monitorarle in tempo reale. Negli Stati Uniti questo tema è diventato prioritario. La U.S. Space Force ha infatti avviato lo sviluppo di una nuova rete di satelliti progettata per individuare e seguire i lanci di missili ipersonici, una tecnologia che per la sua imprevedibilità mette in difficoltà i sistemi di difesa tradizionali. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Space Force accelera sullo scudo spaziale contro i missili ipersonici

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