Nbc News ha riferito, citando due funzionari statunitensi, che l’esercito americano ha rilevato un drone sopra una base delle forze di pace Unifil, con presenza di militari italiani. Inoltre, è stata smentita dall’intelligence degli Stati Uniti una dichiarazione dell’ex presidente, che aveva affermato che l’Iran aveva lanciato missili contro obiettivi israeliani. La notizia si inserisce nel quadro delle tensioni nella regione del Golfo, con aggiornamenti sulle operazioni militari e le dichiarazioni ufficiali coinvolte.

Secondo quanto riporta Nbc News, che cita due funzionari statunitensi, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran in " Operazione Martello " qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Oggi Trump è volato in Cina: nei colloqui con l'omologo Xi Jinping il conflitto in Medio Oriente in primissimo piano. Di seguito le principali notizie della giornata: Rutte: europei hanno ascoltato messaggio Usa, Italia esempio Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha indicato l'Italia come.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guerra nel Golfo, la diretta. Drone su base Unifil con italiani. Missili Iran, intelligence Usa smentisce Trump

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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Temi più discussi: Fregate, missili e navi a fuoco, nel Golfo aria di battaglia navale; Hormuz. Gli Emirati finiscono nel conflitto: il Golfo entra nella fase più pericolosa; Dai missili alle parole: perché gli USA hanno cambiato la propria strategia nella guerra del Golfo; Guerra, missili iraniani su un cargo e sugli Emirati. Gli Usa: abbiamo riaperto Hormuz.

Scorta armata per uscire da Hormuz, scatta l’operazione Project Freedom e nel Golfo è subito clima di battaglia navale. Duemila imbarcazioni intrappolate ma nessun armatore osa muoversi e l’Iran lancia missili di avvertimento. Trump non sa più come uscire x.com

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