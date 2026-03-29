Guerra Iran dai paracadutisti ai nodi di Kharg | così gli Usa preparano l' assalto finale Pronte incursioni delle forze speciali

Le forze militari statunitensi nel Golfo Persico stanno rafforzando la presenza nella regione, con migliaia di marines imbarcati su navi anfibie appartenenti alla 31ª flotta. Sono stati segnalati preparativi per possibili incursioni delle forze speciali e operazioni legate ai nodi di Kharg, un’area strategica nel contesto del conflitto in Iran. Donald Trump ha ripetutamente affermato che la guerra in Medio Oriente sta per concludersi.

Donald Trump continua a sostenere che la guerra in Medio Oriente sta per finire. Eppure migliaia di marines a bordo di navi anfibie della Marina Usa, appartenenti alla 31ª e all'11ª unità di spedizione, sono stati dispiegati dall'Asia. Altri 2.000 paracadutisti dell'82ª divisione aviotrasportata sono stati inviati nella zona delle operazioni: il loro compito è quello di essere dispiegati in tutto il mondo entro 18 ore dall'avviso e di effettuare assalti con il paracadute, anche contro un «aeroporto difeso», in preparazione di ulteriori operazioni di terra. È per questo motivo che neanche più i mercati credono ai comunicati della Casa Bianca, ma si affidano alle indiscrezioni giornalistiche e ai movimenti delle truppe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra Iran, dai paracadutisti ai nodi di Kharg: così gli Usa preparano l'assalto finale. «Pronte incursioni delle forze speciali» Articoli correlati Gli Usa preparano lo sbarco a Kharg: la mossa di Trump che può dare una svolta alla guerraI timidi segnali di distensione diplomatica tra Usa e Iran non spostano di un miglio il previsto schieramento di Marines che il Pentagono sta... «Gruppo d'attacco Usa verso l'Iran, ipotesi assalto all'isola di Kharg». In arrivo navi da guerra e 5.000 marinesLa guerra in Iran potrebbe durare più di quanto previsto e annunciato da Donald Trump. Tutto quello che riguarda Guerra Iran Temi più discussi: L'Iran boccia il piano Usa. Trump: Accetti la sconfitta o scatenerò l'inferno; La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; Guerra Iran, opzione attacco di terra Usa: arrivano 2mila paracadutisti, tra gli obiettivi l'isola di Qeshm; Media Usa, 'tra i 1.000 e i 2.000 parà in Iran in sinergia coi Marines'. Iran, le richieste di Teheran per la fine della guerra fanno infuriare Trump. Spediti 2000 paracadutisti in Medio OrienteDal risarcimento danni alla tassa per passare per Hormuz: non c'è nessun accordo per una tregua. Ma Wall Street coglie segnali positivi ... affaritaliani.it Guerra Iran, opzione attacco di terra Usa: arrivano 2mila paracadutisti, tra gli obiettivi l'isola di QeshmMentre il quadrante mediorientale scivola verso una tensione senza precedenti, migliaia di paracadutisti americani si preparano a un massiccio dispiegamento. Il presidente Donald Trump ... ilmessaggero.it Rubio ha dichiarato che la guerra in Iran finirà in settimane, non in mesi. Trump ha di nuovo minacciato la Nato: «Siamo sempre stati al fianco della Nato, forse non più tenuti a farlo». Un morto e diversi feriti in lancio missili balistici nel centro di Israele - facebook.com facebook Guerra Iran, l'Ue loda Trump per lo stop agli attacchi contro le infrastrutture energetiche x.com