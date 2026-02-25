Ucraina | 4 morti in attacchi russi nel sud

Kiev, 25 feb. (AdnkronosDpa) - Quattro persone sono state uccise negli attacchi russi nella notte nel sud dell'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità di Kiev, aggiungendo che un bambino è rimasto ferito. Secondo il servizio di protezione civile ucraino, i raid aerei su un villaggio nella regione di Zaporizhzhya hanno distrutto un edificio residenziale e danneggiato un altro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ucraina: Kiev, '3 morti in attacchi notturni russi'Questa notte a Kiev, i bombardamenti russi hanno portato via la vita a tre persone.

Ucraina, continuano i raid russi: morti in attacchi a Zaporizhia e OdessaDue persone sono morte questa mattina in Ucraina, durante un attacco aereo russo.

Ucraina, massicci attacchi russi su Kiev

Temi più discussi: Ucraina, a quattro anni dall'inizio della guerra un bilancio drammatico dei morti; Guerra in Ucraina, le cifre impressionanti dopo quattro anni di conflitto aperto tra Kyiv e Mosca; Guerra in Ucraina, 4 anni dall'invasione russa: a che punto è il conflitto; Quattro anni di guerra in Ucraina hanno causato un numero enorme di vittime.

Guerra in Ucraina, le cifre impressionanti (e inesorabili) dopo quattro anni di conflitto aperto tra Kyiv e MoscaA quattro anni dall'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, il numero dei soldati morti in battaglia continua a crescere. I documenti parlano di 2 milioni di vittime nei prossimi mesi ... wired.it

Guerra in Ucraina, 4 anni dall'invasione russa: a che punto è il conflittoSono trascorsi quattro anni dalle fatidiche prime ore del 24 febbraio 2022, quando il leader del Cremlino, Vladimir Putin, annunciò l'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Una stima del Center for S ... tg24.sky.it

Sky tg24. . A quattro anni dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia in piazza Maiden, a Kiev, sono in molti a radunarsi per rendere omaggio ai morti e ai feriti. Oggi Ursula von der Leyen è venuta a portare il suo sostegno, ma gli aiuti militari ed economi - facebook.com facebook

Regione di Sumy, Ucraina. Un'ambulanza sotto attacco, 4 morti. Era andata a prelevare due fratelli feriti in un bombardamento, uno di 17 anni. Una volta ripartita è stata colpita di proposito con un drone fpv. Morti i due fratelli e due soccorritori. Crimini su crimin x.com