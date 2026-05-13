Le tensioni tra Teheran e Washington sono aumentate nelle ultime ore, con l'Iran che ha dichiarato di controllare lo stretto di Hormuz. La dichiarazione arriva in un momento di crescente confronto tra le due parti sulla gestione delle rotte marittime strategiche. Nel frattempo, Stati Uniti e Cina condividono la posizione che lo Stretto di Hormuz non dovrebbe imporre pedaggi o restrizioni, anche se le rispettive strategie si scontrano su altri fronti.

Roma, 13 maggio 2026 – Almeno su una cosa Stati Uniti e Cina sono d’accordo: lo Stretto di Hormuz non dovrà avere pedaggi. Ma da Teheran sembrano disinteressarsi dell’incontro fra i due big e tornano a ribadire i fondamentali. Il vicecomandante della Marina delle Guardie rivoluzionarie, Saeed Siahsarani, non ha dubbi su chi sia in vantaggio nell’area. “Il campo di battaglia e lo Stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Siamo pronti a condurre qualsiasi operazione, in qualsiasi momento e nel più breve tempo possibile”. Trump è arrivato in Cina, accolto dal vicepresidente cinese Ha Zheng (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Il...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, Teheran sfida Washington. “Hormuz è sotto il nostro controllo”

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USA-Iran, il Pentagono: “Teheran deve scegliere: accordo o escalation”

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Temi più discussi: Iran si prepara alla nuova guerra contro Trump, le mosse di Teheran; Trump vola a Pechino: Cina e Nato non ci servono. Poi attacca i media: Traditori; Hormuz, Trump fa marcia indietro: Sospesa la missione di scorta alle navi, si cerca un'intesa; Trump boccia la proposta di accordo di Teheran, ma la guerra per gli USA è tutt’altro che indolore.

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