Guerra Iran WP | Pentagono chiede 200 miliardi di dollari

Il Pentagono ha presentato una richiesta di 200 miliardi di dollari, secondo quanto riferiscono alcuni funzionari della Casa Bianca. La somma è destinata a coprire spese militari e operazioni nel contesto della guerra in Iran. La richiesta viene sottolineata come parte delle strategie militari degli Stati Uniti nella regione. La notizia arriva mentre si discute di impegni e risorse nelle operazioni militari all'estero.