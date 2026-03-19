Guerra Iran WP | Pentagono chiede 200 miliardi di dollari
Il Pentagono ha presentato una richiesta di 200 miliardi di dollari, secondo quanto riferiscono alcuni funzionari della Casa Bianca. La somma è destinata a coprire spese militari e operazioni nel contesto della guerra in Iran. La richiesta viene sottolineata come parte delle strategie militari degli Stati Uniti nella regione. La notizia arriva mentre si discute di impegni e risorse nelle operazioni militari all'estero.
Il Washington Post scrive che tale cifra supererebbe di gran lunga i costi della massiccia campagna di attacchi aerei condotta finora dall’amministrazione e mirerebbe invece ad aumentare urgentemente la produzione di armamenti cruciali, utilizzati dalle forze statunitensi e israeliane per colpire migliaia di obiettivi nelle ultime tre settimane. Lo hanno confermato altre tre persone a conoscenza della questione, che hanno anche confermato che il Dipartimento della Difesa sta cercando di ottenere finanziamenti di tale entità. Come altre fonti citate per l’articolo, le persone intervistate hanno parlato a condizione di anonimato per poter descrivere la delicata pianificazione dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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