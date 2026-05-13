Guerra di Chioggia | torna il racconto inglese tra amore e battaglie
Un giornalista inglese ha scritto un racconto sulla guerra di Chioggia, descrivendo gli eventi e i personaggi coinvolti. La narrazione si concentra sulle battaglie navali tra le flotte italiane e nemiche, e sui rapporti sentimentali tra alcuni protagonisti. Il suo racconto combina descrizioni degli scontri in mare con dettagli sulla vita personale di chi era presente durante il conflitto.
? Domande chiave Come ha fatto un giornalista inglese a raccontare la guerra di Chioggia?. Chi sono i protagonisti che intrecciano amore e scontri navali?. Cosa rivelano le cronache ottocentesche sulle sofferenze degli abitanti della laguna?. Perché questo testo straniero è fondamentale per l'identità di Chioggia?.? In Breve Presentazione a Chioggia il 28 marzo 2026 presso l'Università Popolare di calle Cesare Battisti.. Traduzione italiana dell'opera di Thornton Leigh Hunt curata da Cesare Mantovan e Luigi Beghi.. Approfondimento storico di Luciano Bellemo sui legami tra letteratura inglese e San Marco.. Illustrazioni del volume realizzate da Sandro Nordio per l'associazione culturale La Marciliana.🔗 Leggi su Ameve.eu
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