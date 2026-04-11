Racconto di una Notte ecco come inizia la storia d’amore tra Mahir e Canfeza

Una storia d’amore tra due personaggi, Mahir Yilmaz e Canfeza Kiliç, sta per essere trasmessa su un canale televisivo nazionale. La narrazione inizia con il racconto di una notte e ha come protagonisti questi due personaggi, interpretati da attori noti. La serie sarà visibile a partire da una data prossima e si inserisce nel palinsesto di un’emittente molto seguita.

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