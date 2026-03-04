La guerra si insinua nelle case senza fuss, modificando per sempre il modo di vivere di chi ci abita. Il racconto di Baldini narra di persone che affrontano il conflitto, tra ricordi di momenti di pace e la presenza costante della paura. La narrazione descrive le vicende di chi si trova coinvolto nel conflitto, tra sentimenti di amore e speranza e la crudeltà della guerra.

La guerra entra nelle case in silenzio, poi ne cambia per sempre il respiro. È dentro questa frattura che si muove ‘Il male della guerra’ (pubblicato lo scorso anno da Rossini Editore), il nuovo romanzo di Renzo Baldini, protagonista del prossimo appuntamento di ‘Autori del Golfo’, la rassegna promossa dal Sistema bibliotecario urbano della Spezia per valorizzare la scrittura del territorio. L’incontro è in programma venerdì alle17 alla biblioteca Pietro Mario Beghi, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Al centro del libro c’è la storia di Sergio, giovane ufficiale dei carabinieri, e di Silvia, profuga triestina rifugiatasi in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storia di guerra e amore nel racconto di Baldini

