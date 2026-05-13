Gualtieri | Pronti per le Olimpiadi Roma è la città dell?innovazione

Da ilmessaggero.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante delle istituzioni ha dichiarato che la capitale italiana è pronta ad accogliere le prossime Olimpiadi, sottolineando la presenza di infrastrutture e risorse adeguate per l’evento. Ha inoltre affermato che la città possiede caratteristiche di innovazione e capacità organizzativa, ritenendo che possa essere una candidata valida per ospitare questa manifestazione internazionale. La proposta è stata avanzata in un contesto di discussione pubblica sulle potenzialità di Roma come sede olimpica.

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Vuole le prossime Olimpiadi a Roma. È convinto che la Capitale sia dotata dell'ambizione e della forza per poterle ospitare. È la ritiene pronta questa città, il sindaco Gualtieri, a mettere in campo tutta la sua funzionalità e la sua concretezza per ospitare questo grande evento. Come ne sta ospitando tanti, dal Giubileo agli Internazionali di tennis, e abbiamo ormai il talento organizzativo per gestire gli appuntamenti globali. Le Olimpiadi del 2036 o quelle del 2040? Non indica le date Gualtieri, perché quelle dipendono da tanti fattori. Ma indica una predisposizione. «Roma - così spiega al Salone delle Fontane nella presentazione del suo progetto per il prossimi anni, se diventerà di nuovo sindaco - è pronta a vivere, anche nel nuovo stadio della Roma, l'emozione degli Europei di calcio del 2032.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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