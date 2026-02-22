Olimpiadi a Roma Gualtieri apre | Pronti a costruire la candidatura Ma Rocca chiede prudenza

Roberto Gualtieri annuncia l'intenzione di candidare Roma alle Olimpiadi, motivata dalla conclusione positiva dei Giochi di Milano-Cortina. La proposta nasce dalla volontà di valorizzare la città come sede di eventi internazionali, puntando su infrastrutture già esistenti. Tuttavia, il presidente della regione Lazio invita a valutare attentamente i costi e le risorse necessarie prima di procedere. La discussione si concentra ora sulla possibile futura candidatura della Capitale.

Con i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina in chiusura, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri pensa a un'edizione nella Capitale: "Penso che le condizioni ci siano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, Gualtieri: pronti a candidarci per le Olimpiadi 2036 o 2040Il sindaco di Roma, Gualtieri, ha annunciato che la città è pronta a presentare la candidatura per le Olimpiadi del 2036 o del 2040.

Roma: Fd’I Municipio VIII, su ponte Giulio Rocco Gualtieri festeggia, ma e’ merito Giunta RoccaA Roma, nel Municipio VIII, il ponte Giulio Rocco è stato riaperto dopo anni di attesa.

