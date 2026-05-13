In Francia, la situazione economica si aggrava con un aumento dei prezzi e una crescita della disoccupazione. Le difficoltà si riflettono sui cittadini e sui mercati locali, creando un clima di preoccupazione. Le autorità si trovano di fronte a sfide considerevoli per gestire questa fase di instabilità, mentre le conseguenze di questi dati si fanno sentire su vari settori dell’economia nazionale.

Emmanuel Macron sta assistendo ad uno scenario catastrofico dal punto di vista finanziario, su diversi fronti. Nel primo trimestre 2026, il tasso di disoccupazione in Francia è aumentato di 0,2 punti percentuali, raggiungendo l’8,1%, ossia il punto più alto degli ultimi cinque anni e in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2025. Lo rileva l’Insee. Il numero dei disoccupati in Francia è aumentato di 68.000 unità rispetto al trimestre precedente, raggiungendo quota 2,6 milioni. Guai seri per Macron, Francia martellata dalla crescita dei prezzi e della disoccupazione. Non meno preoccupante è l’indice dei prezzi al consumo ad Aprile 2026.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Guai seri per Macron, la Francia è martellata dalla crescita dei prezzi e dall’aumento della disoccupazione

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