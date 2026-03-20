Il direttore della IATA ha dichiarato che un aumento dei prezzi dei biglietti aerei è inevitabile a causa dell’escalation della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. La tensione tra le nazioni ha provocato turbolenze nei mercati del petrolio e del gas, influenzando direttamente il settore dell’aviazione civile. La situazione ha generato preoccupazioni tra compagnie aeree e consumatori, con ripercussioni immediate sui costi dei voli.

L’escalation della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha scosso i mercati del petrolio e del gas, con gravi ripercussioni anche sull’aviazione civile. L’aumento dei prezzi dei biglietti aerei è ormai “inevitabile”, ha ammesso il direttore generale dell’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) Willie Walsh, secondo cui le compagnie potrebbero dover ridurre le proprie capacità, se il conflitto dovesse persistere e portare a una carenza di carburante. Al centro della crisi, ha spiegato il numero uno dell’Associazione internazionale che riunisce 360 vettori responsabili dell’85% del traffico aereo mondiale in... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Guerra all’Iran, il direttore della IATA Walsh: “Inevitabile” un aumento dei prezzi dei biglietti aerei

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