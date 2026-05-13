GT Cup Europe a Spa 2026 | Ebimotors a caccia della vetta?

Il campionato GT Cup Europe si prepara a tornare in pista con la seconda tappa della stagione, dopo la gara di Portimao. L'evento si svolgerà sul circuito di Spa-Francorchamps, noto per le sue curve e rettilinei veloci. La competizione coinvolge diverse squadre e piloti che cercano di ottenere punti importanti in classifica. La corsa si svolgerà su un tracciato di circa 7 chilometri, con numerosi cambi di ritmo e molte opportunità di sorpasso.

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Dopo la prova inaugurale di Portimao (POR), il campionato GT Cup Europe si sposta sul velocissimo anello di Spa-Francorchamps. Sulla lunghissima pista sita sulle Ardenne in Belgio (ben 7.004 metri), vedremo al via i due equipaggi che prenderanno parte all’intera stagione per i colori di FAEMS Team by Ebimotors. Date dell’evento: 15-17 maggio. Foto by Adrian Stancu Ai nastri di partenza ci saranno la Porsche 911 GT3 Cup numero 1 con il duo Matteo Luvisi e Pietro Delli Guanti e l’auto gemella numero 27 con al volante Matteo Martinelli e Giacomo Pedrini. Entrambe le vetture correvano in classe SILVER. Per entrambe le auto un’ottimo esordio in gara 1 a Portimao, seguito da un doppio ritiro in gara 2, sempre nella medesima località. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - GT Cup Europe a Spa 2026: Ebimotors a caccia della vetta? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento GT Cup Europe 2026: Ebimotors a Spa-Francorchamps per la riscossaDopo la prova inaugurale di Portimao (POR), il campionato GT Cup Europe si sposta sul velocissimo anello di Spa-Francorchamps. GT Cup Europe 2026: i risultati di Ebimotors a PortimaoLa tappa inaugurale del campionato GT Cup Europe il bilancio per FAEMS Team by Ebimotors è da considerarsi a luci ed ombre. GTWC Europe - Portimao reddit GT Cup Europe 2026: Ebimotors a Spa-Francorchamps per la riscossaGT Cup Europe: la seconda prova stagionale si disputerà tra il 15 ed il 17 maggio a Spa-Francorchamps in Belgio ... ilgiornaledigitale.it GT World | Brands Hatch inaugura il 2026 di Sprint Cup con 34 GT3: ecco iscritti e programmaIl 2-3 maggio il mitico tracciato britannico ospita la tappa d'apertura della serie Sprint di SRO con tanti protagonisti al via da tenere d'occhio: c'è il ritorno di Valentino Rossi, l'esordio della L ... it.motorsport.com