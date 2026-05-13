GT Cup Europe a Spa 2026 | Ebimotors a caccia della vetta?
Il campionato GT Cup Europe si prepara a tornare in pista con la seconda tappa della stagione, dopo la gara di Portimao. L'evento si svolgerà sul circuito di Spa-Francorchamps, noto per le sue curve e rettilinei veloci. La competizione coinvolge diverse squadre e piloti che cercano di ottenere punti importanti in classifica. La corsa si svolgerà su un tracciato di circa 7 chilometri, con numerosi cambi di ritmo e molte opportunità di sorpasso.
Dopo la prova inaugurale di Portimao (POR), il campionato GT Cup Europe si sposta sul velocissimo anello di Spa-Francorchamps. Sulla lunghissima pista sita sulle Ardenne in Belgio (ben 7.004 metri), vedremo al via i due equipaggi che prenderanno parte all’intera stagione per i colori di FAEMS Team by Ebimotors. Date dell’evento: 15-17 maggio. Foto by Adrian Stancu Ai nastri di partenza ci saranno la Porsche 911 GT3 Cup numero 1 con il duo Matteo Luvisi e Pietro Delli Guanti e l’auto gemella numero 27 con al volante Matteo Martinelli e Giacomo Pedrini. Entrambe le vetture correvano in classe SILVER. Per entrambe le auto un’ottimo esordio in gara 1 a Portimao, seguito da un doppio ritiro in gara 2, sempre nella medesima località. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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