Ddl antisemitismo | l' antisemitismo come alibi per mettere fuori legge la critica di Israele

È stato approvato un disegno di legge che riguarda l’antisemitismo, con l’obiettivo di limitare le espressioni critiche nei confronti delle politiche di Israele. Secondo alcuni, il testo potrebbe essere usato per definire come antisemita qualsiasi commento sfavorevole alle azioni di Netanyahu. La norma ha suscitato reazioni e discussioni tra chi la considera una restrizione della libertà di opinione.

E adesso è passato il famigerato DDL antisemitismo, in forza del quale si tenta di mettere vergognosamente la mordacchia a chiunque critichi le politiche genocidarie di Netanyahu, subito bollato come antisemita. Come anche un bambino di 10 anni può facilmente intendere, l'obiettivo del ddl antisemitismo non è colpire l'antisemitismo ma usare l'alibi della lotta contro l'antisemitismo per colpire chiunque critichi le politiche imperialistiche di Israele. Tutto è giocato, naturalmente e in modo niente affatto neutro, sulla confusione tra antisemitismo e opposizione all'imperialismo di Israele, lasciando intendere che il secondo sia ricompreso nel primo e da esso indistinguibile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Percepiti come tali": come il Senato ha trasformato il DDL antisemitismo in uno strumento di censura contro chi critica IsraeleIl 4 marzo 2026 il Senato della Repubblica ha approvato con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti il cosiddetto «DDL antisemitismo» - più...

Ddl antisemitismo, Moni Ovadia al GdI: "È una ridicola proposta di legge, Israele va criticato perché è uno stato razzista"Secondo Moni Ovadia il ddl antisemitismo è paradossale in quanto difende uno stato genocida promotore del sionismo che mette in discussione il...

Ddl antisemitismo, via libera dal Senato: le norme previste dal disegno di leggeIl ddl approvato dal Senato introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano la definizione operativa di antisemitismo e istituisce il Coordinatore nazionale incaricato di elaborare la Strategia ... tg24.sky.it

Ddl antisemitismo, primo sì del Senato: cosa prevede davvero e perché fa discutereIl 4 marzo 2026 al Senato è arrivato il primo via libera al cosiddetto ddl antisemitismo. I numeri sono chiari: 105 voti favorevoli, 24 contrari, 21 astenuti. La maggioranza di governo ha votato compa ... alphabetcity.it

