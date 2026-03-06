Il ddl contro l’antisemitismo, approvato dal Senato, è stato modificato in modo da includere norme che limitano le critiche a Israele. La legge, così come è stata approvata, prevede sanzioni e restrizioni rivolte a chi esprime opinioni contrarie alle politiche israeliane. Il testo appare come uno strumento per censurare le opinioni critiche sul tema. Dietro il voto si nasconde qualcosa che merita di essere chiamato con il suo nome: un grave...

Il 4 marzo 2026 il Senato della Repubblica ha approvato con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti il cosiddetto «DDL antisemitismo» - più correttamente denominato Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di Antisemitismo — trasmettendolo alla Camera per l'approvazione definitiva. La maggioranza di centrodestra, compatta, ha festeggiato. Italia Viva e Azione si sono accodate. Il Partito Democratico si è spaccato: 21 senatori su 36 si sono astenuti, sei cosiddetti «riformisti» — tra cui Graziano Delrio, Pier Ferdinando Casini, Filippo Sensi — hanno votato a favore. M5S e Alleanza Verdi Sinistra hanno detto no. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

DDL antisemitismo, come il Senato lo ha trasformato in uno strumento di censura contro chi critica Israele

"Percepiti come tali": come il Senato ha trasformato il DDL antisemitismo in uno strumento di censura contro chi critica Israele
Il 4 marzo 2026 il Senato della Repubblica ha approvato con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti il cosiddetto «DDL antisemitismo» - più...

Ddl antisemitismo: l'antisemitismo come alibi per mettere fuori legge la critica di Israele
E adesso è passato il famigerato DDL antisemitismo, in forza del quale si tenta di mettere vergognosamente la mordacchia a chiunque critichi le...

