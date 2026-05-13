Grignasco un pomeriggio dedicato allo scambio di libri | l' evento in biblioteca

La biblioteca di Grignasco ospita sabato 16 maggio il primo "Book Swap Party", un evento dedicato allo scambio gratuito di libri organizzato in collaborazione con il Silent book club di Borgosesia. L'iniziativa inizierà alle 15,30 e si basa su un sistema di baratto finalizzato al riuso dei volumi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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