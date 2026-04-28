LiberaLibri a la Folaga Rossa | scambio di libri nella natura
Sabato 2 maggio nel Parco dell'Adige, in via Lazzaretto, si svolge un evento di scambio di libri chiamato LiberaLibri. L'iniziativa si tiene presso La Folaga Rossa, in concomitanza con l'inaugurazione del mercato contadino. L'evento è rivolto a chi desidera scambiare libri nella cornice naturale del parco, offrendo un’occasione di incontro e condivisione all'aperto.
LiberaLibri torna con un nuovo appuntamento primaverile, questa volta nel cuore del Parco dell'Adige in via Lazzaretto: sabato 2 maggio l’evento di swap party arriva infatti a La Folaga Rossa, inserendosi nella giornata di inaugurazione del mercato contadino. Un’occasione che unisce libri.🔗 Leggi su Veronasera.it
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