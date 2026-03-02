Il Saggiatore ha pubblicato due nuove edizioni illustrate da Mazzetti e Talentino di

Il Saggiatore ripropone in due edizioni illustrate da Mazzetti e Talentino i saggi del massimo esperto di filologia del ‘900 Károly Kerényi, Gli dèi e gli eroi della Grecia. Le opere sono state tradotte da Vanda Tedeschi. –Gli dèi della Grecia (1951): nel primo volume, Kerényi si concentra sulle origini, dal Caos primordiale alla strutturazione del Pantheon olimpico, focalizzandosi non solo sull’aneddoto, ma anche sull’epifania, momento in cui la divinità si manifesta. Dalla sua lettura, gli dèi sono ambivalenti, crudeli e bellissimi, descritti come potenze cosmiche che hanno dato forma all’esistenza. –Gli eroi della Grecia (1958): in questo secondo saggio, l’autore narra del tempo, del destino e della morte che incombevano sugli eroi antichi, Eracle, Teseo, Edipo e gli Atridi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - GLI DÈI E GLI EROI DELLA GRECIA di Károly Kerényi: recensione

Dei ed eroi della Grecia realizzano i sogni del nostro inconscioNato nel 1897 nell’odierna Timisoara, a quei tempi territorio ungherese, Kerényi è professore di filologia classica a Pécs dal 1936 e a Szeged dal...

