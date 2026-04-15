Trump e Gesù lui ci riprova | l’ultimo post che provoca il Vaticano La reazione dei fan Maga stavolta cambia – I meme

Un nuovo post sui social ha mostrato un’immagine generata dall’intelligenza artificiale in cui Donald Trump appare accanto a Gesù, con il primo che si appoggia alla testa del secondo in un gesto di vicinanza. La pubblicazione ha suscitato reazioni e commenti, attirando l’attenzione di diversi utenti e provocando anche una risposta da parte del Vaticano. I meme e le reazioni degli utenti hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda.

Donald Trump torna a provocare sui social con un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae accanto a Gesù, il quale lo abbraccia mentre lui appoggia la testa su quella del messia. Sullo sfondo, una bandiera americana che sfuma in una luce intensa. Il presidente americano ha ripubblicato il post su Truth Social aggiungendo il suo commento: «Ai folli della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io penso che sia piuttosto carino!». Il post originale viene da un account chiamato “Irish for Trump”, con una didascalia che recita: «Non sono mai stato un uomo religioso, ma non mi sorprende che con tutti questi mostri satanici, assassini di bambini, Dio si giochi la carta Trump».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate “L’ho fatto io!”: il meme di Trump sulle pompe di benzina torna virale, ma stavolta la beffa è tutta per luiUna forma di protesta già vista torna a colorare le stazioni di servizio americane, ma con un protagonista diverso. Jessica Foster, la soldatessa pro-Trump che fa impazzire il popolo Maga non esiste: l’inchiesta del Washington Post smaschera la “ragazza dei sogni”Una miscela calibrata di patriottismo a stelle e strisce, propaganda politica e pornografia soft-core, il tutto generato e confezionato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trump Papa, Superman e Gesù: antologia dei meme più trash di The Donald; Dopo l'attacco al Papa, Trump posta foto in cui è raffigurato come Gesù. Poi la cancella; L'AI scappa di mano a Trump. Si raffigura come Gesù che guarisce il malato, con le stimmate e i fedeli in ginocchio; Casa Bianca, Trump dice È un giorno in cui celebriamo Gesù accanto a Melania e a un coniglio. Trump, nuovo attacco a Giorgia Meloni: «Con chi nega aiuto non c'è lo più stesso rapporto»JD Vance invoca la Seconda Guerra Mondiale per difendere i bombardamenti americani all'Iran dalle critiche del Papa. Il vicepresidente cattolico - riporta il New York Times - ha spiegato che il Pontef ... ilmattino.it Trump ripubblica un post che lo ritrae con Gesù, 'il tycoon scelto da Dio'(ANSA) - WASHINGTON, 15 APR - Donald Trump continua a provocare ripubblicando un post con una foto che lo ritrae accanto a Gesù, che lo abbraccia mentre lui poggia la sua testa su quella del messia. D ... msn.com Trump, nuovo attacco a Giorgia Meloni: «È stata negativa, non c'è più lo stesso rapporto» - facebook.com facebook Meloni alla Casa Bianca nel 2025, la domanda di Vista a Trump @POTUS @GiorgiaMeloni x.com