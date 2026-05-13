Un uomo di 40 anni è stato chiamato a processo con l’accusa di aver messo in atto una truffa aggravata. Secondo quanto emerso durante le indagini, avrebbe dichiarato di aver ottenuto informazioni riservate grazie a contatti nella Polizia postale, affermando di sapere che una persona era sotto osservazione del Fisco per presunti debiti. L’episodio si è verificato a Monza e Brianza e riguarda un procedimento giudiziario in corso.

Monza Brianza, 13 maggio 2026 - "Grazie ai miei agganci nella Polizia postale ho saputo che sei nel mirino del Fisco per presunti debiti. Il rischio è che ti portino via tutto ma io sono anche consulente del Tribunale di Monza e posso mettere i tuoi beni al sicuro ". Tutto falso, tranne la decisione della sessantenne brianzola sua conoscente di trasferire attraverso bonifici la liquidità del suo conto corrente per oltre 180mila euro. Le accuse. Questa è l'accusa di cui deve ora rispondere F.C., quarantenne di Lesmo che si è fatto conoscere per avere fondato una associazione per sostenere i bambini autistici, imputato di truffa aggravata al Tribunale di Monza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Grazie ai miei agganci ho saputo che sei nel mirino del Fisco”: 40enne a processo per truffa aggravata

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