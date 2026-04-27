Affare vantaggioso online ma il camper non esiste | a processo per truffa aggravata
Un uomo è stato chiamato a processo per truffa aggravata dopo aver venduto un camper che poi si è rivelato inesistente. La vendita è avvenuta su un sito di annunci online, con un pagamento di 8.500 euro effettuato tramite bonifico. Dopo aver ricevuto il denaro, il venditore ha cessato ogni contatto, lasciando l’acquirente senza il veicolo e senza risposte.
Un camper "fantasma" venduto su un popolare sito di annunci, un bonifico istantaneo da 8.500 euro e poi il silenzio. L’autore della truffa è finito sotto processo a Perugia per aver fatto credere a un pensionato di Sigillo di aver concluso un affare vantaggioso per l'acquisto di un mezzo da.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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