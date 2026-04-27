Affare vantaggioso online ma il camper non esiste | a processo per truffa aggravata

Un uomo è stato chiamato a processo per truffa aggravata dopo aver venduto un camper che poi si è rivelato inesistente. La vendita è avvenuta su un sito di annunci online, con un pagamento di 8.500 euro effettuato tramite bonifico. Dopo aver ricevuto il denaro, il venditore ha cessato ogni contatto, lasciando l’acquirente senza il veicolo e senza risposte.