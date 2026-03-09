De Martino | Quando ho saputo di Sanremo ho videochiamato i miei Cattelan? In gamba magari gli passerò il testimone

Un artista ha raccontato di aver chiamato i propri familiari appena ha saputo di partecipare a Sanremo. Ha commentato anche Cattelan, definendolo in gamba e lasciando aperta l’ipotesi di passare il testimone. La discussione sul palco del Teatro Ariston riguarda il passaggio di consegne tra conduttori, con opinioni contrastanti sulla sua età e competenza musicale, mentre altri lo apprezzano molto.

Il passaggio di consegne sul palco del Teatro Ariston, i dubbi di molti (è troppo giovane? Ha le competenze musicali?), il salto di gioia di altri (è amatissimo). Stefano De Martino è l'uomo della tv italiana del momento. Durante la puntata de Le Iene andata in onda ieri 8 marzo, il prossimo conduttore del Festival di Sanremo ha parlato della kermesse, di Carlo Conti e rivelato un dettaglio che in molti hanno notato. Innanzitutto De Martino risponde alle polemiche: “Ho il vantaggio di avere un po' di tempo per preparare tutto, sarà un anno lungo e intenso, però sono molto contento. Un sogno? Certo, è come dire a un attore se gli piacerebbe vincere un oscar”. 🔗 Leggi su Today.it

