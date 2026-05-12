Accoltellato perché difende una collega dalle molestie grave un 23enne a Prato | due arrestati uno è minorenne

Nella notte, un giovane di 23 anni è stato ferito con un coltello nel centro storico di Prato, in piazza Mercatale. Sono stati arrestati due uomini, uno dei quali è minorenne. Attualmente, il ragazzo si trova in condizioni critiche. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto, che si sarebbe verificato mentre il giovane difendeva una collega da comportamenti molesti.

È in gravissime condizioni il ragazzo di 23 anni che nella notte è stato accoltellato nel centro storico di Prato, in piazza Mercatale. Il giovane sarebbe andato in arresto cardiaco a causa della forte emorragia, salvato grazie al provvidenziale intervento del 118. La prognosi resta riservata e le sue condizioni vengono definite estremamente critiche. Gli agenti sono riusciti a rintracciare e fermare le due persone considerate responsabili dell’aggressione: il primo è un cittadino italiano minorenne, di 16 anni, mentre il secondo è un uomo di origini sudamericane. I due sarebbero stati riconosciuti da testimoni come gli aggressori e sono stati fermati.🔗 Leggi su Open.online

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