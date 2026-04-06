Terremoto in Toscana | scossa di magnitudo 3.0 a Castelnuovo Val di Cecina

Oggi, lunedì 6 aprile 2026, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nella zona di Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa, Toscana. L'evento sismico è stato rilevato alle prime ore del mattino e non sono stati segnalati danni significativi. Le autorità stanno monitorando la situazione e le procedure di verifica continuano nella zona interessata.

CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PISA) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi lunedì 6 aprile 2026 in Toscana, nella zona di Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa. Il sisma si è verificato alle 4:14, con epicentro localizzato a circa quattro chilometri a est del centro abitato e a una profondità di 8 chilometri. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone o cose. Non si segnalano criticità e la situazione è sotto controllo da parte delle autorità competenti. Terremoti di bassa intensità si sono verificati in varie parti della Toscana dalla sera di Pasqua e fino ad oggi. In particolare nella zona della geotermia, tra le province di Pisa e Grosseto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 3.0 a Castelnuovo Val di Cecina Leggi anche: Terremoto nel Pisano, la scossa di magnitudo 3 a Castelnuovo di Val di Cecina Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 4.1 a PistoiaPISTOIA – Trema ancora la Toscana, dopo il terremoto di ieri, 25 marzo 2026, nella zona di Massa Carrara. Temi più discussi: Terremoto TOSCANA, scossa di magnitudo 3.0 a Castelnuovo di val di Cecina, tutti i dettagli; Terremoto in provincia di Pisa, in Toscana, a Castelnuovo Di Val Di Cecina. Magnitudo 3. Ecco qui i dettagli; Terremoto nel Pisano, la scossa di magnitudo 3 a Castelnuovo di Val di Cecina; Terremoto nel Pisano, la scossa di magnitudo 3 a Castelnuovo di Val di Cecina. Terremoto nel Pisano, la scossa di magnitudo 3 a Castelnuovo di Val di CecinaRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it Terremoto in provincia di Pisa, in Toscana, a Castelnuovo Di Val Di Cecina. Magnitudo 3. Ecco qui i dettagliIl 06 Aprile 2026 ore 04:14 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3 e profondità 8.3 km a Castelnuovo di Val di Cecina (PI). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un ... ilmeteo.it Terremoto nel Pisano, la scossa di magnitudo 3 a Castelnuovo di Val di Cecina. facebook Terremoto nel Pisano, la scossa di magnitudo 3 a Castelnuovo di Val di Cecina x.com