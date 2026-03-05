Anche a Castelnuovo Val di Cecina si ricorda il Pomarancio

A Castelnuovo Val di Cecina, l’associazione culturale Il Chiassino ha organizzato un evento dedicato al Pomarancio, artista nato a Pomarance e figura di rilievo nel tardo manierismo e nella prima fase del barocco. L’iniziativa invita la cittadinanza a partecipare a un appuntamento culturale che approfondisce la vita e le opere di questo pittore. La giornata si svolgerà con presentazioni e approfondimenti dedicati al suo ruolo nel panorama artistico dell’epoca.

Anche a Castelnuovo Val di Cecina si celebrano i quattrocento anni dalla morte di Cristoforo Roncalli, il celebre pittore noto come il Pomarancio L'associazione culturale Il Chiassino invita la cittadinanza a un appuntamento culturale di particolare rilievo dedicato alla figura dell'artista nato a Pomarance e protagonista del tardo manierismo e della prima stagione barocca. L'incontro si terrà sabato 7 marzo alle ore 17:00, presso la sede dell'associazione sotto la Voltola. Ospite del pomeriggio sarà il professor Francesco Gherardini, che guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta dell'opera e dell'eredità artistica di Roncalli, a quattro secoli dalla sua scomparsa.