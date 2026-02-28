A Fratte Rosa si alza il sipario sulla grande scalinata del paese

A Fratte Rosa si è tenuta l’inaugurazione della nuova scalinata nel centro del paese. L’evento si è svolto ieri mattina e ha coinvolto residenti e visitatori che hanno partecipato alla cerimonia di apertura. La scalinata, ora al centro dell’attenzione, si trova lungo la principale via del paese e rappresenta un nuovo punto di interesse per chi passa da lì.

C'è un motivo in più, ora, per visitare il centro di Fratte Rosa. Ieri mattina è stata inaugurata 'La scalinata del paese'. Un'opera d'arte all'interno di un'altra, realizzata dagli allievi del corso di formazione per operatore ceramista tenutosi nel piccolo comune cesanense famoso per le sue terrecotte. La scalinata in questione, o meglio la sua decorazione, è il prodotto finale di un percorso formativo svoltosi da inizio aprile a fine settembre 2025 grazie a un bando della Regione, nell'ambito del programma Gol (garanzia occupabilità dei lavoratori). Vi hanno partecipato, gratuitamente, 15 allievi arrivati da tutta la provincia,...