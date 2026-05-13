A una settimana dalla finale del Grande Fratello Vip, i concorrenti si preparano a lasciare da parte le riserve e ad affrontare gli ultimi momenti del reality. Durante la puntata del 12 maggio, è stata annunciata la terza finalista, mentre si sono svolti consigli di seduzione tra i partecipanti. La trasmissione si avvia verso la conclusione con i concorrenti più disinvolti e pronti a confrontarsi negli ultimi giorni.

A una settimana dalla finale, i concorrenti del Grande Fratello Vip lasciano andare ogni remora e ogni muro. Nella puntata del 12 maggio è andata in onda una prolungata e unica lite. Dopo che il “trio (quasi)compatto” composto da Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe ha trovato un equilibrio di pseudo e temporanea amicizia, tutta la tensione della Casa si è concentrata su un’unica persona: Francesca Manzini, grande capro espiatorio, in larga parte auto-dichiarato, dell’edizione tornata sotto la conduzione di Ilary Blasi. Grandi strateghi, cattiverie, gruppi e nomination a sorpresa: ecco le nostra pegelle. Il “trio compatto” nel momento del bisogno.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, pagelle del 12 maggio: scelta la terza finalista (6), consigli di seduzione (5)

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