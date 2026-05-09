Nella puntata del 12 maggio 2026 del Grande Fratello Vip sono stati diffusi i sondaggi che indicano Adriana Volpe come terza finalista, dietro Lucia Ilardo. La competizione per la finale si fa più intensa e il pubblico ha espresso le proprie preferenze attraverso i sondaggi. La serata si preannuncia ricca di suspense e colpi di scena, con i concorrenti che si confrontano in attesa degli sviluppi finali.

La corsa verso la finale del Grande Fratello Vip entra nel vivo e la puntata del 12 maggio 2026 si preannuncia come una delle più tese dell’intera edizione. Dopo le nomination dell’8 maggio, il televoto è esploso sui social e i sondaggi stanno già delineando un quadro sorprendente, con percentuali che raccontano dinamiche inaspettate e un pubblico sempre più diviso. La sfida per diventare il terzo finalista è apertissima e il risultato potrebbe cambiare fino all’ultimo minuto, come spesso accade nelle serate decisive del reality. Chi sta dominando i sondaggi? Chi rischia di restare fuori dalla finale? E quali vip stanno sorprendendo il pubblico con un recupero inatteso? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 12 maggio: Adriana Volpe terza finalista, dietro Lucia Ilardo

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