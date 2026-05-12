Stasera, martedì 12 maggio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della giornata, sono stati condotti sondaggi per determinare chi potrebbe arrivare in finale, ma il risultato del televoto rimane molto incerto. I partecipanti sono in attesa di conoscere l’esito delle votazioni, mentre il pubblico continua a esprimere le proprie preferenze attraverso le modalità ufficiali del reality.

Manca pochissimo alla puntata di stasera, martedì 12 maggio, e il televoto del Grande Fratello Vip è più incerto che mai. In palio c’è il terzo posto in finale, dopo che Antonella Elia e Alessandra Mussolini hanno già conquistato il loro posto. Cinque i concorrenti in nomination – Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi – e il pubblico è chiamato a scegliere chi merita di raggiungerle. La finale dovrebbe andare in onda martedì 19 maggio. Grande Fratello Vip, i sondaggi del 12 maggio 2026. Prendendo come riferimento i sondaggi del Forum del Grande Fratello su Forumfree, che da anni rappresentano uno dei termometri più seguiti dal fandom del reality, il quadro che emerge è quello di una sfida a due.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, sondaggi del 12 maggio: chi è il prossimo finalista

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