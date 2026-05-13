Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, gli spettatori hanno visto Alessandra e Antonella ricevere un voto di 8 per il loro comportamento, mentre i comodini sono arrivati in finale con un punteggio di 4. Adriana Volpe è stata eliminata prima della finale, mentre Francesca Manzini ha attirato l’attenzione sui social. Il reality dovrebbe concludersi tra circa una settimana, il 19 maggio.

Adriana Volpe resta fuori dalla finale, Francesca Manzini trascina i social: i promossi e i bocciati della puntata del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5 Il Grande Fratello Vip 2026 dovrebbe finire tra una settimana, martedì 19 maggio. E se ormai sulle date il condizionale è d'obbligo, una constatazione va pur fatta con certezza: proprio adesso che cominciava a diventare più appassionante e divertente! In fondo è sempre così, anche dalle parti dell'Auditel (ieri sera 2.052.000 spettatori e il 18.2% di share). Ma nessuno da queste parti vorrebbe certo suggerire a Mediaset di continuare con il GF Vip fino alla sigla d'apertura di Temptation Island.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip, pagelle 12 maggio: Alessandra e Antonella perfette comari (8), i comodini in finale (4)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Pagelle Grande Fratello Vip 13 maggio: Francesca Manzini sempre più ego, Alessandra Mussolini e Antonella Elia finalmente umaneRoma, 12 maggio 2026 - Manca una sola settimana alla finalissima del Grande Fratello Vip 2026.

Leggi anche: Grande Fratello Vip, le pagelle del 5 maggio: il grande sbaglio di Ilary Blasi (2), l’isteria di Antonella e Alessandra (1), Marco Berry cattivissimo (1)

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, pagelle: Ilary Blasi è l’anti-Signorini (9). Selvaggia Lucarelli top (8) ma in finale c’è una grande ingiustizia (4); Grande Fratello Vip, pagelle del 12 maggio: scelta la terza finalista (6), consigli di seduzione (5); Grande Fratello Vip, le pagelle della sedicesima puntata, Ilary Blasi 9, Lucia 5, Francesca Manzini 8, Raimondo 7; Grande Fratello Vip, pagelle: Francesca Manzini è un film di Tim Burton (6) Alessandra Mussolini ha già vinto?.

Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini è finalista, la Elia piange | Sintesi e pagelle • Ieri sera il Grande Fratello Vip ha eletto la sua seconda finalista: è Alessandra Mussolini con il 43.43% dei voti. Nessun eliminato, quattro nominati. Antonella… x.com

Grande Fratello Vip, pagelle del 12 maggio: scelta la terza finalista (6), consigli di seduzione (5)Definito il nome del terzo finalisti del Grande Fratello Vip 2026 nella puntata di martedì 12 maggio. Nella Casa i concorrenti si scontrano ... dilei.it

Grande Fratello Vip, pagelle: Ilary Blasi è l’anti-Signorini (9). Selvaggia Lucarelli top (8) ma in finale c’è una grande ingiustizia (4)Grande Fratello Vip, le pagelle del 12 maggio 2026: Ilary Blasi domina, Selvaggia Lucarelli virale e Lucia Ilardo finalista inattesa. libero.it