Nella puntata del 5 maggio del Grande Fratello Vip, sono stati commentati alcuni momenti particolarmente intensi. Tra le note salienti, si parla di un errore di Ilary Blasi, dell’isteria di Antonella e Alessandra, e di un Marco Berry decisamente cattivissimo. La trasmissione, arrivata alla sua edizione 2026, si distingue per un’atmosfera molto movimentata e ricca di tensione, che ha attirato l’attenzione degli spettatori.

Se cercate un po’ di relax di fronte allo schermo, meglio cambiare canale. L’edizione 2026 del Grande Fratello Vip è la più scatenata di sempre. Le persone all’interno della casa semplicemente non si sopportano, per usare un eufemismo. Liti, scontri, alterchi, grida e persino testate: questi gli elementi del daily, che ritornano ahinoi anche nella puntata in prima serata, in onda su Canale 5 martedì 5 maggio. Le nostre pagelle che, così come coloro che siamo chiamati a giudicare, saranno spietate. Alessandra Mussolini, che esca pure. Voto: 1. È tutta la settimana che Alessandra Mussolini minaccia di lasciare il gioco, ha persino preparato la valigia, l’ha persino messa di fronte alla porta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, le pagelle del 5 maggio: il grande sbaglio di Ilary Blasi (2), l’isteria di Antonella e Alessandra (1), Marco Berry cattivissimo (1)

Notizie correlate

Leggi anche: Grande Fratello Vip, scontro durissimo tra Marco Berry e Alessandra Mussolini: intervengono anche le opinioniste

Grande Fratello Vip, le pagelle della nona puntata: Renato attacca la Mussolini (5), le spie di Ilary Blasi (8)Ogni anno torna puntuale e ogni anno le opinioni si dividono: Grande Fratello sì o no? Come quando eravamo bambini e dovevamo mettere le crocette sul...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni di martedì 5 maggio; Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista?; Grande Fratello Vip, nuova puntata stasera 28 aprile con eliminazione: le anticipazioni; Grande Fratello VIP: Relax e manicure per le VIP Video.

Grande Fratello Vip, le pagelle della quattordicesima puntata: Mussolini voto 8, Elia voto 6, Raimondo voto 8, Marco voto 3Ieri sera, il Grande Fratello Vip è tornato in onda con la quattordicesima puntata: come si saranno comportati i concorrenti? Scopriamolo con le nostre pagelle! comingsoon.it

Grande Fratello VIP: cosa è successo nella quattordicesima puntataNella puntata del 5 maggio di Grande Fratello VIP: l'elezione del secondo finalista, scontri accesi in Casa tra tutti i VIP, esibizioni inedite, sorprese emozionanti e nuove Nomination ... grandefratello.mediaset.it

Alessandra Mussolini è la seconda finalista del Grande Fratello Vip e si unisce così alla prima prescelta, l’arcirivale Antonella Elia che ha avuto per l’ex parlamentare non sono parole pesantissime e veri e propri “sbrocchi” che hanno costretto addirittura la regi - facebook.com facebook

Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com